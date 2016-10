RBB 23:50 bis 01:20 Thriller Befrei uns von dem Bösen DK, S, N 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein kleines Kaff tief in der dänischen Provinz. Nach Jahren der Abwesenheit kehrt der wohlhabende Rechtsanwalt Johannes hierher zurück und bezieht mit seiner Frau und seinen Kindern ein elegantes Herrenhaus am Waldrand. Nicht nur sein Bruder Lars, ein vom Leben frustrierter Verlierertyp, begegnet ihm mit Skepsis. Auch die anderen Dorfbewohner, viele von ihnen Alkoholiker und Sozialfälle, empfinden den biederen Akademiker als Störfaktor. Mit seinem materiellen Wohlstand, seiner Bildung und seinem glücklichen Familienleben führt er ihnen vor Augen, was sie selbst nicht erreicht haben. Als Lars auf einer Landstraße versehentlich die Frau des herrischen Dorfältesten Ingvar überfährt, lenkt er aus Angst den Verdacht auf den bosnischen Asylbewerber Alain. Die Atmosphäre wird immer angespannter und droht schließlich zu eskalieren: Während des traditionellen Dorffests wiegelt der hasserfüllte Ingvar eine Gruppe angetrunkener Männer gegen Alain auf, und obwohl dieser seine Unschuld beteuert, wird er schwer misshandelt. Allein Johannes hat den Mut, dem Ausländer zu helfen. Er schützt ihn vor der wütenden Meute und bringt ihn in seinem Haus in Sicherheit. Damit aber richten die Aggressionen sich plötzlich auch gegen den unbeliebten Neuling und seine Familie. Der Zorn von Ingvar und seinen Männern steigert sich zu purer Mordlust. Es kommt zu einer blutigen Belagerung des Anwesens. Mit dem Thriller "Nightwatch - Nachtwache" gelang dem dänischen Regisseur Ole Bornedal 1994 ein spektakuläres Regiedebüt. In "Befrei uns von dem Bösen" verwebt er auf intelligente Weise ein finsteres Gesellschaftsporträt mit klassischen Thrillerelementen. Trotz einer kunstvoll stilisierten Ästhetik wirken die Geschehnisse sehr realitätsnah. In seiner Thematisierung von Schuld und Sühne, Rache und Vergebung, erinnert der Film stellenweise an die Werke Ingmar Bergmans; im nervenzerrenden Finale hingegen erweist Bornedal Sam Peckinpahs "Straw Dogs" seine Referenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lasse Rimmer (Johannes) Lene Nystrøm Rasted (Pernille) Fanny Bornedal (Viola) Jacob Ottensten (Frederik) Jacob August Ottensten (Frederik) Mogens Pedersen (Ingvar) Lone Lindorff (Anna) Originaltitel: Fri os fra det Onde Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Stefan Nilsson, Johan Liljedahl Altersempfehlung: ab 16