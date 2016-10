RBB 06:00 bis 06:30 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 18 Kopf in den Sand D 2011 Live TV Merken Vinzenz Grieshabers neueste Geschäftsidee: eine Nandu-Zucht! Bauersfrau Josefine argwöhnt zwar, dass er mit den fremdartigen Laufvögeln vor allem ihre Feriengäste vertreiben will, aber der Herr des Hofes hat gute Argumente: Die anpassungsfähigen Strauß-Verwandten seien die "Hühner der Zukunft". Doch mit einem Ei beginnt das Verhängnis: Lilie Hansen will auch mal ein Tier retten wie ihre "in Waldau weltberühmte" Schwester Greta und entführt ein vermeintlich verwaistes Nandu-Ei - mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enya Elstner (Greta Hansen) Lotte Hanné (Lilie Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Floriane Daniel (Annette Hansen) Fynn Henkel (Jonas Grieshaber) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Andreas Morell