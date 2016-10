RTL Passion 03:10 bis 03:50 Serien Providence Himmel und Hölle USA 2000 Merken Nachdem sie tagelang unter schrecklichen Kopfschmerzen litt, ist Sydney ins Koma gefallen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie befindet sich in einer wunderschönen anderen Welt und muss sich entscheiden, ob sie dort bleiben oder ins Leben zurückkehren möchte. Während Jim an ihrem Bett Wache hält, sucht Joanie Trost bei ihrem Feuerwehrmann. Unterdessen wird Robbie in einen handfesten Skandal verwickelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Angela Featherstone (Andi Paulsen) Rick Roberts (Dr. Hopper) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Robert DeLaurentis Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

