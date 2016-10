RTL Passion 02:45 bis 04:10 Filme J.K. Rowling - La magie des mots USA 2011 Sean Smith 20 40 60 80 100 Merken Innerhalb von drei Jahren wurde J.K. Rowling, eine alleinerziehende Mutter und Sozialhilfeempfängerin, zur gefeierten Bestseller-Autorin und reichsten Frau in Großbritannien. Rowlings Bücher verkauften sich weltweit über 400 Millionen Mal und waren die Grundlage für eine der erfolgreichsten Filmreihen in der Geschichte des Kinos. Der Film wirft einen Blick auf den einmaligen Aufstieg einer Frau zu einer der einflussreichsten Schriftstellerinnen überhaupt. Bereits als Kind ist Joanne überaus fantasievoll und einfallsreich, ihr schriftstellerisches Talent zeichnet sich bereits deutlich ab. Ihr Dasein als selbstbewusste Einzelgängerin führt aber auch zu Unstimmigkeiten mit Mitschülern, die in handgreiflichen Auseinandersetzungen enden. Mit 25 Jahren ereilt Joanne ein schwerer Schicksalsschlag: Ihre Mutter stirbt an einer schweren Krankheit. In Portugal lernt Joanne daraufhin den scheinbar charmanten Jorge kennen. Doch ihr späterer Ehemann entpuppt sich als brutaler Schläger, Joanne steht ein schwieriger Neuanfang bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (J.K. Rowling) Antonio Cupo (Jorge Arantes) Madison Desjarlais (J.K. Rowling - 17yrs old) Lisa Norton (Jill) Aislyn Watson (JK Rowling 8) Sarah Desjardins (Diane Rowling (13-15)) Wesley MacInnes (Sean Harris) Originaltitel: Magic Beyond Words: The J.K. Rowling Story Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Sean Smith, Tony Caballero, Jeffrey Berman Musik: Jeff Toyne

