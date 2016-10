RTL Passion 22:50 bis 01:40 Liebesfilm Solang ich lebe - Jab Tak Hai Jaan IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Nichts kann Samar in Angst versetzen. Als Bombenentschärfer einer indischen Spezialeinheit fordert der mürrische Einzelgänger den Tod heraus. Erst die lebenslustige Studentin Akira, entdeckt hinter der schroffen Fassade einen völlig anderen Samar. Zufällig findet Akira sein Tagebuch, in dem er die Geschichte einer großen aber verlorenen Liebe offenbart. Zehn Jahre zuvor in London: Samar schlägt sich als Straßenmusiker durch das Leben. Er begegnet der Millionärstochter Meera. Samar entführt sie in eine andere Welt, ohne Grenzen und voller Leidenschaft. Mit viel Geduld erobert er ihr Herz. Doch als sie ihre Liebe entgegen gesellschaftlicher Konventionen besiegeln wollen, geschieht etwas Unerwartetes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Samar Anand) Katrina Kaif (Meera Thapar) Anushka Sharma (Akira Rai) Anupam Kher (Meeras Vater) Rishi Kapoor (Imran) Neetu Singh (Meeras Mutter) Susan Fordham (Partygast) Originaltitel: Jab Tak Hai Jaan Regie: Yash Chopra Drehbuch: Devika Bhagat, Aditya Chopra Kamera: Anil Mehta Musik: A.R. Rahman Altersempfehlung: ab 6