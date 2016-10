RTL Passion 12:05 bis 12:35 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-30 01:30 Merken Auch wenn es Marie alle Kraft kostet, macht sie Tobi klar, dass ihre Liebe keine Zukunft hat und gibt ihn frei, damit er mit Kerstin und ihrem gemeinsamen Kind glücklich werden kann. Doch obwohl Marie die Trennung schmerzt, fühlt sie sich nach dem emotionalen Ausnahmezustand der letzten 24 Stunden wie befreit. Sie läuft die Kür ihres Lebens! Doch kann sie Michelle wirklich noch die Bronzemedaille abnehmen? Auch wenn Jenny insgeheim weiß, dass sie für Michelles gescheiterte Kür verantwortlich ist, brodelt es in ihr. Der Streit zwischen den beiden eskaliert und Jenny verpasst ihrer Läuferin eine Ohrfeige: Ein gefundenes Fressen für die Presse. Tief gedemütigt und angetrunken begegnet Jenny Deniz - und konfrontiert ihn mit ihrer Wut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

