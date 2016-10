RTL Passion 09:50 bis 10:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-30 17:40 Merken Katrin ist glücklich, dass Till zu ihr zurückgekehrt ist und ihnen eine zweite Chance gibt. Als Gerner davon erfährt, fühlt er sich von Katrin erneut bloßgestellt. Vor Katrin zügelt er seine Wut und weckt in ihr die Hoffnung, dass er sich mit ihrer Entscheidung gegen die Hochzeit abgefunden hat. Doch da irrt Katrin. Mesut hat der fiese Spruch von Majas Kollegen wieder verunsichert. Er beschließt, gegen sein Proll-Image anzukämpfen, doch Maja macht ihm klar, dass sie ihn so mag, wie er ist. Mesut sieht sich bestätigt, dass er mit Maja die Frau fürs Leben gefunden hat. Doch das sieht Maja leider anders. Philip erfährt alarmiert, dass eine Packstation auf seinen Namen angemeldet wurde. Mit der hinterlegten Handynummer hofft er, dem Betrüger endlich auf die Schliche zu kommen, doch der Anruf geht schief. Leider taucht der Betrüger auch nicht bei der Packstation auf. Mit Tuners Hilfe gelangt Philip an "sein" Paket und ist baff, als er den Inhalt sieht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten