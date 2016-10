RTL Passion 08:05 bis 08:30 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Ingo fordert von Nadine seine Cowboystiefel zurück. Die jedoch versteht seinen Anruf als eine Einladung zu einem Sexdate. Sie kommt ausgerechnet ins Loft, als Ingo aus Versehen ans Bett gefesselt ist. Ingo wehrt sich mit aller Kraft gegen Nadines Verführungskünste und als auch noch Annette dazukommt, macht Nadine ihnen ein unerwartetes Angebot. Richard fällt es schwer, Simone bezüglich des Briefes und der versteckten Asche anzulügen. Simone treibt die Suche nach Jenny voran, nicht ahnend, unter welchen Seelenqualen Richard leidet, der sich mit seiner Trauer um die tote Jenny alleingelassen fühlt. Simone schmeißt Richard aus der Villa und nimmt ihm damit eine schwere Entscheidung ab. Ben hat beim Sex mit Isabelle kurz an Katja gedacht und deshalb hat er ein furchtbar schlechtes Gewissen. Während Isabelle die wiedergefundene Nähe als ermutigendes Zeichen für ihre Ehe sieht, fällt es Ben immer schwerer sich Katja zu entziehen, was wiederum Toms Argwohn weckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

