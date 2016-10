RTL Passion 06:00 bis 06:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Maximilian ist unendlich erleichtert, als Simone durch die Nachricht, dass Jenny noch lebt, wieder neuen Lebenswillen findet. Er sieht darin die Berechtigung für sein heimliches Handeln. Doch Maximilians Plan ist nicht ausgereift, denn Simone und Richard können nicht akzeptieren, dass Jenny nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben will und wollen sie suchen. Während Maximilian einen Hinweis bekommt, dass sich etwas zwischen Rafael und Lena anbahnt, will Rafael das Vertrauen seines Blutsbruders nicht missbrauchen und macht Lena klar, dass zwischen ihnen nichts laufen wird. Doch Lena hat geschworen, sich nie etwas vorschreiben zu lassen. Während Franziska nach dem unfreiwilligen Outing ihren Traum von der Eishockeykarriere endgültig begraben muss, begreift Florian, was für einen Mist er gebaut hat. Doch sein schlechtes Gewissen allein reicht nicht. Franziska kann ihm nicht verzeihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser