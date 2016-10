ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Homer Mobil USA 2005 Merken Marge möchte, dass Homer eine Lebensversicherung abschließt. Da ihn aber niemand versichern will, startet Marge einen eisernen Sparkurs. Homer kauft sich einen Wohnwagen, um darin zu hausen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Raymond S. Persi Drehbuch: Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6