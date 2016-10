ProSieben 16:05 bis 16:35 Comedyserie 2 Broke Girls Die Ehrenjüdin USA 2012 2016-10-30 09:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Max und Caroline in einer Apotheke Medikamente einkaufen wollen, befinden sie sich in einer Gegend, in der hauptsächlich orthodoxe Juden wohnen. Zufällig hören sie, dass die Apothekerin Cupcakes für eine Bar Mitzwa benötigt. Sofort preisen sie ihr Geschäft an - und behaupten, koscher zu backen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) River Alexander (Shmuley) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Liz Feldman Altersempfehlung: ab 12