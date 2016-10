ProSieben 10:10 bis 10:40 Comedyserie The Big Bang Theory Das Eiersalat-Äquivalent USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard genießt es sichtlich, dass Sheldons Assistentin Alex so offen mit ihm flirtet. Sheldon regt sich darüber auf - und fragt Amy, Bernadette und Penny, was er dagegen unternehmen könnte. Natürlich ist nun Penny sauer, weil sich ihr Freund so anmachen lässt. Also soll Sheldon mit Alex reden, doch die bekommt das in den falschen Hals - und behauptet, ihr Chef hätte sie sexuell belästigt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6