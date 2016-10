Hessen 02:20 bis 03:55 Western Freddy und das Lied der Prärie D, JUG 1964 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Black Bill ist der Name eines sagenhaften Schützen, eines "Robin Hood des Wilden Westens". Als Black Bill ein kleiner Junge war, wurden seine Eltern von einer Gruppe Desperados, der Moon-Valley-Bande, getötet. Der Rancher Ted Daniel nahm den verwaisten Jungen auf und zog ihn neben seiner Tochter Anita wie einen eigenen Sohn auf. Jetzt ist Ted in großer Bedrängnis. Im Auftrag des Despoten Steve Perkins, der im Goldgräbernest Moon Valley alle Fäden zieht, wurde Ted entführt und im Keller des lokalen Hotels festgesetzt. Mit brutalen Methoden will die Bande ihn dazu zwingen, den geheimen Lageplan einer Goldmine preiszugeben. Was die Gauner nicht wissen: Der Plan befindet sich genau unter ihrer Nase - in Teds goldener Taschenuhr. Und: Sie haben nicht mit Black Bill gerechnet. Gedreht wurde dieser Western in den Bergen bei Subci, im wildromantischen Bergland Dalmatiens, wo viele deutsche Western entstanden. Dieser jedoch war etwas Besonderes - der erste deutsche Musikwestern. Die Hauptrolle spielte Freddy Quinn, der am 27. September 85 Jahre alt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddy Quinn (Freddy) Rik Battaglia (Perkins) Beba Loncar (Anita) Carlo Croccolo (Sheriff Mickey Stanton) Trude Herr (Joana) Josef Albrecht (Ted) Klaus Dahlen (Jerry) Originaltitel: Freddy und das Lied der Prärie Regie: Sobey Martin Drehbuch: Dr. Gustav Kampendonk Kamera: Siegfried Hold Musik: Lotar Olias Altersempfehlung: ab 12