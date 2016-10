Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Gordana Hannbaum A 2010 2016-10-29 01:35 Untertitel Merken Summ, summ, summ, Bienchen summ herum - das könnte das Motto jener Patientinnen sein, denen der Heilpraktiker Dr. Johannes Kammerer mit Bienengiftinjektionen zu orgasmischen Höhenflügen verhilft. Eine aber ist leider abgestürzt: Gordana Hannbaum starb - allerdings schon vor einem Monat. Erst jetzt meldet sich eine Anruferin in der Mordkommission und behauptet, Gordana sei ermordet worden. Und da an diesem heißen Sommertag nichts los ist und Angelika das Wort Müßiggang sowieso nur vom Hörensagen kennt, lässt sie Gordana exhumieren und recherchiert so lange, bis aus dem unauffälligen Todesfall tatsächlich ein Mord geworden ist. Bienengift lautet die Mordwaffe, Online-Partnersuche das Feld, auf dem es Verdächtige ausfindig zu machen gilt. Und da tummeln sich in der Tat seltsame Typen. Deshalb fällt es Angelika auch leicht, Avancen abzuwehren - auch wenn sie sich selbst in letzter Zeit ein wenig einsam fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Robert Palfrader (Dr. Johannes Kammerer) Ruth Brauer (Mag. Caroline Pittov) Martin Brambach (Ullrich Golling) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Guntmar Lasnig Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12