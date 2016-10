Hessen 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Das letzte Rennen D 2006 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Fritz Dellwo hat ein besonderes Ziel: Er nimmt am Messe-Frankfurt-Marathon teil. Um sein ehrgeiziges Vorhaben, unter vier Stunden zu laufen, zu erreichen, hat er sich einer Laufgruppe unter Anleitung des erfahrenen Trainers Henry Danquardt angeschlossen. Doch in der Nacht vor dem Großereignis, nach der traditionellen Festhallen-Nudelparty, wird Dellwo ins Präsidium gerufen. Der Schwerverbrecher Petar Gricic, den er einst hinter Gitter gebracht hat, ist aus dem Gefängnis entkommen. Dellwo ignoriert die Warnungen seiner Kollegen und besteht darauf, am nächsten Morgen an der Startlinie zu stehen. Während des Starts passiert die Katastrophe. Ein junger schwedischer Läufer wird von einer Gewehrkugel niedergestreckt und erliegt wenig später seinen Verletzungen. Charlotte Sänger findet heraus, dass der Heckenschütze von einem Kirchturm herunter geschossen hat und es eigentlich wohl auf Dellwo abgesehen hat, der in der Nähe des Schweden gestartet war. Fieberhaft wird die Suche nach dem Ausbrecher Gricic, der Dellwo einst ewige Rache geschworen hat, intensiviert. Der neue Kollege Jan Gröner versucht, Dellwo aus dem Wettkampf zu nehmen, verpasst ihn aber immer wieder. Der Leiter der Mordkommission, Fromm, und Staatsanwalt Scheer diskutieren mit den Marathon-Organisatoren, ob die Möglichkeit besteht, den Wettkampf abzubrechen. Kriminalassistentin Ina Springstub ermittelt alle Kirchen entlang der Laufstrecke, die dann von SEK-Beamten gestürmt werden. Nur Kommissarin Sänger scheint in dem Trubel die Ruhe zu bewahren. Sie verfolgt intuitiv eine eigene Spur. Die Uhr läuft - und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ... - Dieser hr-"Tatort" war in mehrfacher Hinsicht eine große filmische und logistische Herausforderung und wurde in wesentlichen Teilen in Echtzeit unter spektakulären Live-Bedingungen gedreht: Am 30. Oktober 2005 war der hr während des Messe-Frankfurt-Marathons mit insgesamt neun Drehteams vor Ort, die an unterschiedlichen Stellen der Laufstrecke positioniert waren. Da der Ablauf des sportlichen Events nicht beeinträchtigt werden durfte, bedeutete das für das jeweilige Team: Es bestand immer nur eine Möglichkeit, den laufenden Kommissar und seine Gruppe abzubilden. Bei einem herkömmlichen Filmdreh werden an einem Tag zirka drei Minuten gedreht; am Ende des Marathondrehs in Frankfurt hatte man etwa zwanzig Minuten "im Kasten". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrea Sawatzki (Hauptkommissarin Charlotte Sänger) Jörg Schüttauf (Kriminalhauptkommissar Fritz Dellwo) Peter Lerchbaumer (Fromm) Thomas Balou Martin (Dr. Scheer) Sascha Göpel (Jan Gröner) Chrissy Schulz (Ina Springstub) Karl Kranzkowski (Henry Dankquardt) Originaltitel: Tatort Regie: Edward Berger Drehbuch: Judith Angerbauer, Lars Krause Kamera: Armin Alker Musik: Tobi Neumann, Martin Probst