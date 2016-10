Hessen 09:05 bis 11:15 Talkshow Bettina und Bommes Talk aus Hannover D 2016 Live TV Merken Bettina Tietjen und Alexander Bommes begrüßen im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste: Ina Müller, Moderatorin und Sängerin Sabine Postel und Oliver Mommsen, Schauspieler Miroslav Nemec, Schauspieler und Autor Volker Lechtenbrink, Schauspieler Florian Schroeder, Kabarettist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen, Alexander Bommes Gäste: Gäste: Bettina Wulff (ehemalige "First Lady" Deutschlands und Repräsentantin des 500. Reformationsjubiläums), Ina Müller (Moderatorin und Sängerin), Sabine Postel (Schauspielerin), Oliver Mommsen (Schauspieler), Miroslav Nemec (Schauspieler und Autor), Volker Le Originaltitel: Bettina und Bommes Regie: Birte Edye/Melanie Köhne/Andreas Heineke