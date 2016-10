RTS Un 22:20 bis 00:25 Drama No Country for Old Men USA 2007 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va provoquer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (Bell) Javier Bardem (Chigurh) Josh Brolin (Moss) Woody Harrelson (Wells) Stephen Root (l'homme qui vire Wells) Kelly Macdonald (Carla Jean) Beth Grant (Agnès) Originaltitel: No Country for Old Men Regie: Joel Coen, Ethan Coen Drehbuch: Joel Cohen, Joel Coen, Ethan Coen Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16