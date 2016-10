RTS Un 20:45 bis 22:20 Sonstiges Les coups de c?ur d'Alain Morisod Spéciale Halloween Stereo Untertitel Merken Alain Morisod zyeute du côté des citrouilles habitées et des diablotins de la fête d'Halloween pour mieux nous entraîner à Gampelen, dans le canton de Berne. Parce que Gampelen, c'est le royaume des courges ! Emission-surprise et festive.Toutes plus belles et plus colorées les unes que les autres sur plus de? cinq hectares. Son émission de ce soir s'annonce très chaleureuse et ponctuée d'humour ! Si vous avez aimé ses Estivales, vous allez adorer son Automnale, d'autant plus qu'il a réuni un plateau artistique de rêve: Kendji Girac, Patrick Bruel, Michèle Torr, Slimane, Adamo, Vianney et bien d'autres. Notamment un très beau sketch de Fernand Raynaud qui se transforme en " Jardinier à qui on a volé une courge "! Mais aussi Yann Lambiel et Marie-Thérèse Porchet qui, à leur manière, s'exprimeront sur la courge? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alain Morisod, Jean-Marc Richard Gäste: Gäste: Kendji Girac, Patrick Bruel, Michèle Torr, Slimane, Adamo, Vianney, Yann Lambel, Marie Thérèse Porchet, Fernand Raynaud Originaltitel: Les Coups de c?ur d'Alain Morisod