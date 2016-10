RTS Un 13:55 bis 14:55 Sonstiges Au coeur d'une forêt millénaire Stereo Merken Et si nous pouvions rendre à la nature son état originel? Le parc national des Alpes calcaires abrite le plus vaste paysage de montagne boisé d'Autriche. Espace forestier initialement réservé à la sylviculture puis abandonné, il retourne à son état primitif, pour le plus grand bonheur de la faune et de la flore. In Google-Kalender eintragen

