kabel eins 17:30 bis 18:25 Krimiserie Navy CIS Die Rückkehr USA 2005 2016-10-29 00:00 16:9 HDTV Gibbs und seine Kollegen werden zu einem Tatort gerufen: Zwei Navy-Offiziere wurden tot aufgefunden. Es stellt sich aber schnell heraus, dass sie in eine Falle getappt sind. Sie überleben nur knapp und erfahren, dass der Attentäter der zurückgekehrte Ari ist, der sich einer Al-Qaida-Zelle anschließen will. Gibbs trifft sich mit Ari, der nochmals versucht, ihn zu töten Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Rudolf Martin (Ari Haswari) Shane Conrad (Navy Lt. Dean Westfall) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tom Wright Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12