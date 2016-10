kabel eins 02:55 bis 03:35 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Helden aller Art USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Danny will in einem Fall auf eigene Faust ermitteln. Doch als er erkennt, dass er ein Geheimnis entdeckt hat, das nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte, beschließt er, seinen Vater in den Fall einzuweihen. Jamie und Jenko helfen zwei Einwanderern, die gegen den Willen des Brautvaters heiraten möchten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David M. Barrett Drehbuch: Kevin Wade Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6

