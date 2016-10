Kabel1 Doku 22:50 bis 23:40 Dokumentation Geheimnisvolles Amerika Alcatraz USA 2016 16:9 HDTV Merken Alcatraz - das Hochsicherheitsgefängnis der USA, dessen Name in der ganzen Welt bekannt ist. Wie ist es, hinter den Mauern dieser Festung zu leben bzw. sein Leben bestimmen zu lassen? Ein ehemaliger Häftling erzählt zum ersten Mal seine Geschichte vor der Kamera und enthüllt Mythen und Gerüchte über Alcatraz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of America's Favorite Places