Nick 02:20 bis 02:40 Comedyserie Clarissa Janets Beförderung USA 1992 Janet möchte, daß die Familie einen Tag lang freiwillig im Kindermuseum arbeitet. Clarissa will sich der Verpflichtung unbedingt entziehen. Sie hat Glück, weil das Museum wegen Boilerproblemen schließen muß. Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Elizabeth Hess (Janet Darling) Joe O'Connor (Marshall Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Originaltitel: Clarissa Explains It All Drehbuch: Mitchell Kriegman, Alexa Junge, Patricia Marx, Tim Burns