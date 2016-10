Nick 16:15 bis 16:45 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Die Halloween-Fete USA 2014 Merken Die Halloween-Schulparty steht an. Sowohl die Eltern als auch die Vierlinge kämpfen mit ihren persönlichen Problemen auf der Party. Am Ende haben jedoch alle Spaß und genießen es zu tanzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Veronnica Avila (Viking) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Michael Feldman Musik: Scott Clausen, Chris Alan Lee Altersempfehlung: ab 6