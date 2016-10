Nick 13:55 bis 14:25 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Halloween USA, D 2006 Merken Halloween: Rektor Pal beauftragt Ned, Moze und Cookie, die große Halloween Party der Schule zu organisieren. Die drei bitten Crubbs und Gordy, ihnen ein wenig zur Hand zu gehen. Alles scheint perfekt zu laufen, bis Rektor Pal den "Geisterflur" ausprobiert, eine Attraktion, die in etwa mit einer Geisterbahn vergleichbar ist. Entsetzt stellen die Partyorganisatoren fest, dass Pal vor Schreck gestorben ist so sieht es jedenfalls aus! Es beginnt eine turbulente Zeit für Ned und seine Freunde, denn sie müssen verhindern, dass jemand etwas von dem vermeintlich toten Pal erfährt... Vampire, Geister, Werwölfe und Zombies: Dem Vampir Graf Ned Bigby steht sein großer Fledermaus Test bevor, für den er sich in eine Fledermaus verwandeln und einen Hindernisparcours durchfliegen muss. Beide Aufgaben stellen sich für Ned allerdings als ziemlich schwierig heraus. Zusammen mit seinem Freund, dem Zombie Gordy, versucht er, die Situation zu meistern. Währenddessen versucht Moze, einen Freund zu finden, der so ist wie sie: nämlich ein Geist. Außerdem ist Werwolf Cookie auf der Flucht vor dem gruseligen Monster Loomerstein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook(as Daniel Curtis Lee)) Daran Norris (Gordy) Akop Aktsiohlu (Boo Mask Kid) John Bliss (Principal Irving Pal) Reccie Canon (Buzz) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Scott Fellows, Lazar Saric

