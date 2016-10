Nick 06:10 bis 06:40 Trickserie Shimmer und Shine Santa's Little Genies USA 2015 Merken Es ist Weihnachten und Leah hat vergessen, Zacs Brief dem Weihnachtsmann zu schicken. Jetzt kriegt Zac dieses Jahr kein Geschenk. Als sie Shimmer und Shine zur Hilfe ruft, damit sie ihr helfen, den Brief auszuliefern, transportieren die Leah an den Nordpol, damit Leah dem Weihnachtsmann persönlich den Brief geben kann. Nachdem Leah den Weihnachtsmann aus Versehen auf eine tropische Insel gewünscht hat und die verzweifelten Elfen eingeschlafen sind, müssen die Mädchen die Geschenke ausliefern und Weihnachten retten. Auf ihre Dschinni Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Scott O'Brien, Fred Osmond Drehbuch: Sindy Boveda-Spackman Musik: Bobby Tahouri