RTS Deux 14:30 bis 19:30 Sonstiges Tennis ATP 500 Swiss Indoors Stereo Untertitel Live Merken La RTS diffusera les Swiss Indoors en direct sur RTS Deux et RTSsport.ch. Stan Wawrinka bénéficiera, à coup sûr, du soutien sans faille du public bâlois. Tous les regards du monde du tennis seront braqués sur le plus grand événement sportif et associatif de Bâle. Le tableau de cette édition 2016 promet son lot de duels haletants. De plus, dix joueurs directement qualifiés dans le tableau principal appartiendront au top 30 du classement ATP. Le public suisse se réjouira de la présence du vainqueur suisse de l'US Open 2016, Stan Wawrinka. Pour le Vaudois, auteur d'une belle saison et déjà qualifié pour le Masters, son objectif sera de conquérir son premier titre sur sol bâlois. Le public regrettera naturellement l'absence de son enfant chéri, Roger Federer. Le double tenant du titre a en effet mis un terme à sa saison pour soigner ses problèmes de dos. La RTS diffusera la compétition dès le premier tour, en donnant la priorité aux rencontres de Stan Wawrinka. La finale sera diffusée en direct dès 14h30, le dimanche 30 octobre, sur RTS Deux et RTSsport.ch. Le commentaire sera assuré par Pierre-Alain Dupuis.