Wie weit würde man für seine Familie gehen? Mark Wahlberg geht bis an seine Grenzen: In dem spannenden Thriller spielt er den Ex-Schmuggler Chris, der inzwischen eine Familie und einen seriösen Job hat. Als sein Schwager Andy nach einem missglückten Drogenschmuggel in der Klemme sitzt, kehrt der zweifache Vater noch einmal in sein altes Leben zurück. Während er und sein Team einen großen Deal abwickeln, um Andy freizukaufen, geraten auch Chris' Frau und Kinder in Gefahr.