MDR 18:15 bis 18:45 Reportage Unterwegs in Sachsen ...auf Karaseks Schmugglerpfaden ... auf Karaseks Schmugglerpfaden D 2016 Ein polterndes Großmaul à la Hotzenplotz war er nicht. Johannes Karasek trat eher als der "edle Räuber" in Erscheinung - intelligent, redegewandt, stets gut gekleidet und nicht ohne eine gewisse Wirkung auf Frauen. "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner ist gespannt auf den Räuberhauptmann der Oberlausitz. Sie besucht den südöstlichsten Zipfel Sachsens und hofft, im dichten Grenzwald zu Böhmen die Räuberbande zu treffen. Einen Besuch im Seifhennersdorfer Räubermuseum hat sie obendrein geplant. Nicht zu vergessen die Karasek-Schenke. Dort erfährt man so manche Geschichte über die Gegend. Warum werden ausgerechnet hier seit Jahrzehnten Fallschirme hergestellt? Wie kam die Weltfirma C. Bechstein ins verträumte Seifhennersdorf, um Klaviere und Flügel bauen zu lassen? Warum eine Windmühle umziehen musste und wo es das beste Bier der Umgebung gibt, wird Beate Werner erkunden und dabei auch Karaseks Wege in den benachbarten Schluckenauer Zipfel finden.