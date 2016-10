MDR 12:00 bis 12:30 Magazin MDR Garten Kraft von Kräutern D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dass Pflanzen heilen können, wissen die Menschen mindestens seit Hildegard von Bingen. In der aktuellen Sendung stellt Moderatorin Diana Fritsche-Grimmig einen Mann vor, der an die Kraft von Kräutern glaubt und dazu ein Buch geschrieben hat. Außerdem steht der Herbst in seiner ganzen Buntheit im Mittelpunkt. Aus Kürbis, Laub und Co. werden Wohnaccessoires gestaltet und gebastelt. Ein Traumfänger beispielsweise, aus buntem Blattwerk, ist ein Genuss für das Auge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Fritsche-Grimmig Originaltitel: MDR Garten

