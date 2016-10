Das Erste 02:25 bis 04:03 Actionfilm Zwei gnadenlose Profis USA, CDN 1996 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Diese Braut traut sich was: Anstatt dem jungen Mann an ihrer Seite das erwartete Jawort zu geben, zückt die schöne Diane (Tia Carrere) plötzlich eine Pistole und ihre FBI-Marke, um dessen Vater Oleg Krezinsky (David Hemblen) zu verhaften. Durch die Festnahme des russischen Mafioso hofft sie, endlich an dessen amerikanischen Geschäftspartner heranzukommen, den berüchtigten Gangsterboss Thomas Livingston (John Lithgow). Doch der lange geplante Einsatz endet in einem Kugelhagel, und zu allem Überfluss kommt Diane auch noch der Drogenfahnder Max (Thomas Ian Griffith) in die Quere: Er sammelt ebenfalls Beweise gegen Livingston, da seinem Dezernat bei einer Verhaftung das gesamte Vermögen des schwerreichen Verbrechers zufließen würde. Die abgebrühte Polizistin lässt sich davon überzeugen, die Jagd mit vereinten Kräften fortzusetzen. Sie ahnt nicht, dass ihr neuer Partner nicht ganz mit offenen Karten spielt. Zunächst spüren sie den Ex-Soldaten Garrett Lawton (Donald Sutherland), Livingstons besten Profikiller, auf und setzen ihn mächtig unter Druck. Dabei stellt sich heraus, dass auch er gute Gründe hat, sich an seinem Boss zu rächen. Doch die Zeit drängt, denn der größenwahnsinnige Gangster will mit einem internationalen Mafiakartell in der Karibik einen eigenen Inselstaat gründen. Auf diese Weise könnten die Syndikate ihre illegalen Gelder in ihrer eigenen Staatsbank reinwaschen. Mit Lawtons Insiderwissen versuchen Max und Diane, Livingston eine Falle zu stellen. Aber kann das ungleiche Trio sich gegenseitig über den Weg trauen? Regisseur Sidney J. Furie hat sich mit Filmen wie "Die Boys von Kompanie C." einen Namen als Actionspezialist gemacht. Dieses Talent spielt er in "Zwei gnadenlose Profis" voll aus. Der Film punktet durch eine temporeiche Inszenierung, jede Menge bleihaltiger Action und einen guten Schuss Humor. Hauptdarstellerin Tia Carrere wurde als diabolische Gegenspielerin von Arnold Schwarzenegger in "True Lies" bekannt. John Lithgow findet in dem größenwahnsinnigen Gangsterboss eine echte Paraderolle, Altstar Donald Sutherland darf als knochentrockener Killer sein komödiantisches Talent ausspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Ian Griffith (Max Perish) Tia Carrere (Diane Norwood) John Lithgow (Thomas Livingston) Donald Sutherland (Garrett Lawton) David Hemblen (Oleg Krezinsky) Carl Alacchi (Alberto Capucci) Robert Ito (Shin Chan) Originaltitel: Hollow Point Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: Robert Geoffrion, James H. Stewart Kamera: David Franco Musik: Brahm Wenger Altersempfehlung: ab 16