Das Erste 00:45 bis 02:23 Thriller Atemlos USA 1983 2016-10-29 03:05 Stereo Untertitel HDTV Der Kleinganove Jesse klaut in Las Vegas einen Porsche, um mit ihm nach Los Angeles zu Monica zu fahren. Mit der Architekturstudentin hatte Jesse in Las Vegas einige Nächte verbracht. Unterwegs hält ihn ein Polizist an. Vor lauter Panik entdeckt zu werden, schießt er mit einer im Auto gefundenen Waffe auf den Cop und trifft ihn versehentlich tödlich. Jesse flüchtet vom Tatort und lässt die Waffe dort zurück. Als Jesse in L.A. ankommt, ist Monica davon erst gar nicht begeistert - für sie war Jesse nur ein Urlaubsflirt. Doch schließlich warnt sie ihn vor der Polizei und flüchtet gemeinsam mit ihm, nachdem er einen weiteren Mord begangen hat, um auf freiem Fuss zu bleiben. Jesse will mit seiner Geliebten nach Mexiko verschwinden, doch Monica kann sich nicht entschließen, ihre Zukunft auf einen Kriminellen zu setzen. Schlussendlich muss sie ihn seinem Schicksal überlassen! Neuverfilmung des französischen Klassikers "Außer Atem" mit Jean-Paul Belmondo von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960. Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Jesse Lujack) Valérie Kaprisky (Monica Poiccard) Art Metrano (Birnbaum) John P. Ryan (Lt. Parmental) William Tepper (Paul) Robert Dunn (Sgt. Enright) Garry Goodrow (Tony Berrutti) Originaltitel: Breathless Regie: Jim McBride Drehbuch: Jim McBride, L.M. Kit Carson Kamera: Richard H. Kline Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 16