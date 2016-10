Das Erste 20:15 bis 23:15 Show Verstehen Sie Spaß? D 2016 2016-10-29 20:15 Stereo Untertitel Live Dolby Digital HDTV Merken Gäste: Atze Schröder, DJ Bobo, Paola, Ina Müller, Alexander Herrmann, Steffen Hallaschka u.a. Guido Cantz präsentiert live aus den Bavaria Studios in München eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?". Die Zuschauer können sich wieder auf jede Menge neue Streiche mit der versteckten Kamera freuen - und natürlich tappt auch diesmal so mancher Prominente in die Falle oder stellt sein Talent als Lockvogel unter Beweis. Dieses Mal wird "Verstehen Sie Spaß?" in Kooperation mit dem SRF auch in der Schweiz ausgestrahlt. Eiskalt oder vielmehr brandheiß reingelegt haben Guido Cantz und sein "Verstehen Sie Spaß?"-Team diesmal unter anderem Comedian Atze Schröder. Bei einer fingierten Grillparty wurde der Comedian selbst "gegrillt" - und erlebte einen garantiert unvergesslichen Barbecue-Abend. In die Rolle des prominenten Lockvogels schlüpfte für die kommende "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe mit DJ Bobo ein waschechter Schweizer - und wechselte sogar kurzzeitig die Identität, um seine Landsleute mit allerlei Sonderregelungen im Einkaufsparadies Deutschland gehörig aufs Korn zu nehmen. Darüber hinaus wird er in der Sendung ein Medley einiger seiner Hits präsentieren. Auch TV-Koch Alexander Herrmann wurde diesmal aufs Korn genommen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrem Late-Night-Talk "Inas Nacht" konfrontieren Ina Müller und ihr weiterer Gast Steffen Hallaschka den Cuisinier mit einem unvergesslichen Promillerausch. Dieses Mal ist "Verstehen Sie Spaß?" auch im SRF zu sehen. Aus diesem Anlass ist am 29. Oktober auch Paola Felix zu Gast. Die Schweizerin moderierte die große Samstagabendshow des SWR von 1983 bis 1990 gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Felix und bringt als Erinnerung die schönsten Prominenten-Verladen aus dem persönlichen Archiv von Kurt Felix mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Cantz Gäste: Gäste: Paola Felix, Atze Schröder, DJ Bobo, Ina Müller, Alexander Herrmann, Steffen Hallaschka Originaltitel: Verstehen Sie Spaß? Altersempfehlung: ab 6