Das Erste 12:05 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Gesichtsverlust D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Nach einem schweren Unfall wird Martin Haage in die Notaufnahme des Erfurter Klinikums eingeliefert. Die Ärzte stellen schlimme Verletzungen fest und tun alles, um den Patienten zu retten. Doch der hat panische Angst vor einer Entstellung und fürchtet, seine große Liebe Sophie Haage zu verlieren. Wird die junge Ehe dieses Unglück überleben und können die Ärzte Martin helfen? Unterdessen versorgt Elias den freundlichen Oliver Schuster, der einen Ohnmachtsanfall hatte und dabei sehr unglücklich in seine Kakteensammlung gefallen ist. Es stellt sich heraus, dass Oliver unter ausgeprägter Schüchternheit leidet und dass der Unfall passierte, als der junge Mann eine Arbeitskollegin um ein Date gebeten hat. Ausgerechnet Elias bietet sich Oliver als Frauenversteher an. Dem kaufmännischen Direktor Wolfgang Berger fallen währenddessen immer häufiger die Unregelmäßigkeiten in den Medikamentenlisten auf. Sein Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte, erhärtet sich zunehmend, und die Luft für den Schuldigen wird dünner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Nesytowa (Dr. Theresa Koshka) Marijam Agischewa (Prof. Dr. Karin Patzelt) Horst Günter Marx (Wolfgang Berger) Robert Giggenbach (Dr. Harald Loosen) Gunda Ebert (Dr. Franziska Ruhland) Christian Beermann (Dr. Marc Lindner) Nora Binder (Sophie Haage) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Steffen Mahnert Drehbuch: Claudia Leins, Heike Wachsmuth

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 323 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 137 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min.