Dokumentation tierisch gut! Durch dick und dünn D 2014 Sie haben eine dicke Haut und sind doch sehr sensibel: Nashörner und Elefanten. Aus diesem Grund bleibt das Nashornhaus im Zoo Berlin heute geschlossen. Spitzmaulnashorn-Baby Akili wurde über Nacht geboren und Mutter und Kind brauchen noch viel Ruhe. Mutter Ine ist sehr aufmerksam und lässt ihr Kind nicht unbeobachtet. Schon in ein paar Tagen dürfen die beiden auf die Außenanlage. Damit dort kein Unfall passiert, müssen sich die Tierpfleger sicher sein, dass Mutter Ine dort so gelassen bleibt wie im Stall. Im Elefantenhaus gibt es ebenfalls Nachwuchs. Anchali, gerade mal drei Tage alt, weicht ihrer Mutter Pang Pha nicht von der Seite. Tierarzt Dr. Ochs war bei der Geburt dabei. Obwohl er schon seit vielen Jahren im Zoo Berlin als Tierarzt arbeitet, sind eine erfolgreiche Geburt und ein gesundes Junges immer noch etwas Besonderes für ihn. Für die Erziehung der Elefanten brauchen die Tierpfleger viel Geduld und zuckerfreie Himbeerbonbons. Aber es ist wichtig, dass die Dickhäuter die Kommandos kennen und ausführen. Originaltitel: tierisch gut!