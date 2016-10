Das Erste 08:00 bis 08:25 Kindersendung Checker Tobi Der Angst-und-Grusel-Check D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Angst kennt wirklich Jede und Jeder: Die einen fürchten sich davor, ins Flugzeug zu steigen, andere ängstigen sich im Dunkeln oder fürchten sich vor ekligen Schlangen oder fiesen Monstern. Wenn einen die Angst packt, ist das richtig unangenehm: Der Puls rast, wir schwitzen und werden richtig blass. Das macht unser Körper, um uns zu warnen, so als wolle er sagen: Achtung, Gefahr, sei auf der Hut! Tobi checkt diesmal, warum Angst oft überlebenswichtig ist, zu viel Angst zu haben einem aber schadet. Dafür traut er sich mit einem echten Angst-Experten tief in den undurchdringlichen Wald und bekämpft dort eine seiner schlimmsten Ängste: die vor Spinnen! Ob Tobi sich traut, eine echte Vogelspinne auf die Hand zu nehmen? Welche Tricks Gruselfilme besonders angsteinflößend machen und warum manche Menschen sich sogar richtig gerne gruseln, darüber lässt sich Tobi mit Gruselfilm-Fachmann Lars aufklären. Tobi hat dafür extra einen super gruseligen Film gedreht, mit Hexen, Mumien und anderen Monstern. Ob Tobi den fiesen Gestalten entkommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Johannes Honsell Altersempfehlung: ab 6

