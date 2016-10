ZDFinfo 07:50 bis 08:35 Reportage Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg D 2013 2016-11-06 21:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Kölnberg ist einer der berüchtigtsten sozialen Brennpunkte Kölns. In der Hochhaussiedlung am Rande der Stadt wohnen 4000 Menschen aus über 40 Nationen. Morgens fliegt der Hausmüll aus den Fenstern und Junkies konsumieren in den Fluren mehr oder weniger ungestört ihre Drogen. Genau hier hat die Polizei eine Wohnung zur Wache umgebaut, über 600 staatsanwaltliche Vorgänge fallen pro Jahr an. SPIEGEL TV hat die Polizisten in ihrem undankbaren Arbeitsalltag begleitet und stellt Bewohner des Kölnbergs vor, die in den seltensten Fällen freiwillig in der Anlage leben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Polizei im Einsatz

