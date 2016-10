ZDF neo 01:05 bis 03:35 Thriller Fear - Wenn Liebe Angst macht USA 1996 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Steve Walker (William Peterson), Architekt und Workaholic, lebt mit seiner zweiten Frau Laura (Amy Brennan) und seiner Tochter Nicole (Reese Witherspoon) aus erster Ehe in einem schönen Eigenheim in Seattle. Laura, die ihren kleinen Sohn Toby (Christopher Gray) in die Ehe mitgebracht hat, wirbt mit Verständnis und Vorsicht um die Liebe ihrer 16-jährigen Stieftochter, die es ihr nicht immer leicht macht. Im Grunde aber führen die Walkers ein harmonisches Familienleben, um das sie mancher beneiden würde. Das ändert sich, als Nicole ihren neuen Lover David McCall (Mark Wahlberg) nach Hause bringt. Der gutgebaute 23-jährige, der einen alten Sportwagen fährt und sichtlich aus unteren Kreisen stammt, ist Vater Steve vom ersten Moment an ein Dorn im Auge. Dieser unverschämte Typ mit James-Dean-Appeal ist gefährlich anders als die harmlosen Jungs von der Highschool, mit denen sich Nicole bisher getroffen hat. Die Besorgnis des Vaters ist nicht frei von Eifersucht. Nach vielen fruchtlosen Auseinandersetzungen verbietet Steve seiner Tochter den Umgang mit David. Aber Nicole denkt nicht daran, sich vom Vater gängeln zu lassen. Ihr heimliches Liebesglück kriegt aber bald Risse. Davids Verhalten wird immer unberechenbarer. Grundlos schlägt er in einem Anfall von Eifersucht einen von Nicoles Schulkollegen zusammen. Der Märchenprinz zeigt seine dunklen Seiten. Nicole bekommt Angst und zieht sich von David zurück. Aber David ist nicht gewillt, sie aufzugeben. Immer wieder lauert er ihr auf und beginnt, mit seinen Kumpels ihr Haus zu belagern. Als seine Belästigungen immer dreister und bedrohlicher werden, sieht der Vater sich zum Handeln gezwungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (David McCall) Reese Witherspoon (Nicole Walker) William Petersen (Steve Walker) Amy Brenneman (Laura Walker) Alyssa Milano (Margo) Christopher Gray (Toby) Tracy Fraim (Logan) Originaltitel: Fear Regie: James Foley Drehbuch: Christopher Crowe Kamera: Thomas Kloss Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 18