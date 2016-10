ZDF neo 22:00 bis 23:50 Krimi Der einzige Zeuge USA 1985 2016-10-29 02:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der siebenjährige Amish-Junge Samuel Lapp wird Zeuge eines Mordes. Da er der einzige Zeuge war, ist er für die ermittelnden Polizisten von besonderer Bedeutung. Detective John Book (Harrison Ford) leitet die Ermittlungen. Doch kaum haben die Nachforschungen begonnen, kommt es zu einem bedrohlichen Zwischenfall, bei dem John verletzt wird. Um die Ermittlungen verdeckt fortzuführen und den Jungen und seine Mutter Rachel (Kelly McGillis) zu beschützen, taucht er mit den beiden in der Amish-Gemeinschaft unter. Das einfache Leben der Religionsgemeinschaft, das sich an vorindustriellen Standards orientiert, bedeutet für den Großstädter Book ein Eintauchen in eine völlig fremde Welt. Er gewöhnt sich jedoch schnell ein, besonders als er sich in Rachel verliebt. Die wird allerdings auch von Amish-Bruder Daniel (Alexander Godunow) umworben. Und das ist nicht Johns einziges Problem, denn schon bald trachten die Bösewichte dem einzigen Zeugen nach dem Leben. Dem australischen Regisseur Peter Weir ("Der Club der toten Dichter", "Die Truman Show") gelingt es in dieser überzeugenden Mischung aus Action- und Liebesfilm, unterschiedliche Lebensauffassungen zu spiegeln und dabei mitreißend zu unterhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (John Book) Kelly McGillis (Rachel) Lukas Haas (Samuel) Danny Glover (McFee) Josef Sommer (Schaeffer) Jan Rubes (Eli Lapp) Alexander Godunov (Daniel Hochleitner) Originaltitel: Witness Regie: Peter Weir Drehbuch: William Kelley, Earl W. Wallace Kamera: John Seale Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12