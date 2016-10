Adam schmeißt sein Studium und überzeugt seinen Großvater, den Kleinkriminellen Jessie, mit ihm einen todsicheren Einbruch zu begehen. Für den Coup fehlt nur noch ein Dritter im Bunde. Diesen finden die beiden in Adams Vater Vito. Der ist inzwischen ein ehrbarer Bürger, lässt sich aber noch einmal zu einem Verbrechen überreden, um auf seinen Sohn aufpassen zu können. Doch was als sicherer Bruch aussieht, wird zum Desaster. Charmante Gaunerkomödie mit den Schauspiel-Schwergewichten Sean Connery und Dustin Hoffman als Vater und Sohn. Als jüngster Spross der kriminellen Familie weiß der junge Matthew Broderick zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen