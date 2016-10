ZDF neo 15:50 bis 16:35 Dokumentation Die Erfindung der Zukunft Kälte GB, USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Steven Johnson enthüllt die Geschichten gewöhnlicher Menschen hinter außergewöhnlichen Entdeckungen und zeigt wie manch vermeintlich verrückte Idee erst den Weg in die Moderne aufgezeigt hat. Geniale Ideen oder Erfindungen sind meist nicht aus plötzlichen Geistesblitzen heraus entstanden. Vielmehr sind die Innovationen, die uns den Weg in die Moderne aufgezeigt haben, langsam und über einen längeren Zeitraum gewachsen. Oftmals dienten kleinere Rivalitäten und persönliche Herausforderungen als Zündstoff, der lange, kreative Prozesse in Gang setzen konnte. Dazu gehörte auch das nötige Quäntchen Glück, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, und die Kraft, herbe Niederlagen wegstecken zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How We Got to Now Regie: Paul Olding