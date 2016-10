TNT Film 02:20 bis 02:40 Horrorfilm Der Exorzist USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wie aus dem Nichts beginnt die 12-jährige Regan MacNeil sich äußerst seltsam zu verhalten und aggressiv und obszön aufzutreten. Als es in ihrer Umgebung zu mysteriösen Todesfällen kommt und die Ärzte keinen Rat mehr wissen, ruft ihre Mutter zwei Jesuitenpater zu Hilfe, die Regan einer Teufelsaustreibung unterziehen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Burstyn (Chris MacNeil) Max von Sydow (Pater Merrin) Linda Blair (Regan MacNeil) Lee J. Cobb (Lt. William Kinderman) Kitty Winn (Sharon Spencer) Jack MacGowran (Burke Dennings) Jason Miller (Pater Damian Karras) Originaltitel: The Exorcist Regie: William Friedkin Drehbuch: William Peter Blatty Kamera: Owen Roizman Musik: Steve Boeddeker Altersempfehlung: ab 16