TNT Film 20:15 bis 22:30 Fantasyfilm Van Helsing USA, CZ 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als der legendäre Monsterjäger Van Helsing nach Transsylvanien geschickt wird, um das Land von Graf Dracula zu befreien, trifft er auf eine Gleichgesinnte: Anna Valerious ist entschlossen, das Monster und seine Gespielinnen zu töten und so den Fluch, der seit Urzeiten auf ihrer Familie lastet, zu brechen. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen einen Feind auf, der niemals stirbt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Jackman (Van Helsing) Kate Beckinsale (Anna Valerious) Richard Roxburgh (Graf Dracula) David Wenham (Carl) Shuler Hensley (Frankensteins Monster) Elena Anaya (Aleera) Will Kemp (Velkan) Originaltitel: Van Helsing Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Allen Daviau Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12