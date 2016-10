Der Football-Champion Joe Pendleton wird versehentlich von den himmlischen Mächten zu früh abberufen. Als Ausgleich darf er wieder auf die Erde zurückkehren - jedoch im Körper des Großindustriellen Leo Farnsworth. Mit seinen unkonventionellen Praktiken verschreckt er so manchen Geschäftspartner und verliebt sich in die engagierte Umweltschützerin Betty Logan. Doch Joes Seele soll noch einmal "umziehen" ... In Google-Kalender eintragen