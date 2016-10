SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Atlantis USA 1994 2016-10-29 23:50 Merken Miss Heart und ihre Tochter Atlantis machen mit ihrem Zirkus Halt in Colorado Springs. Da sie auf der Suche nach neuen Artisten sind, muntern sie die Bevölkerung dazu auf, eine Nummer einzustudieren und anschließend zu präsentieren. Viele Einwohner machen mit Begeisterung mit. Als Matthew sich mit Atlantis unterhält, stellt er fest, dass ihre Hände missgebildet sind. Atlantis leidet sehr darunter, doch ihre Mutter ist vehement gegen eine Operation. Das hat schlimme Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Lorraine Senna Drehbuch: Jeanne C. Davis Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis