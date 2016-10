SAT.1 Gold 14:15 bis 15:05 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Gute Freunde USA 1993 2016-10-31 10:00 Merken Das jährliche Tanzfest steht bevor, und Sully soll Dr. Quinn begleiten. Er ist davon wenig begeistert, da sich seine Tanzkünste in Grenzen halten. Um Mike nicht zu enttäuschen, nimmt er heimlich Unterricht bei Dorothy. Seine Besuche bleiben nicht lange unbemerkt, und Dr. Quinn vermutet schnell das Schlimmste - obwohl Dorothy sie davon zu überzeugen versucht, dass es nicht so ist, wie es scheint ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12

