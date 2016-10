SAT.1 Gold 11:50 bis 12:35 Familiensaga Die Waltons Der Ausreißer USA 1972 Merken Walton's Mountain während der Wirtschaftskrise: John-Boy, der für seine Schwester Elisabeth ein Paar Schuhe kaufen soll, lässt sich auf dem Weg in die Stadt durch die Jagd nach einem Waschbären ablenken. Bei der Verfolgung des Tiers trifft er auf einen kleinen Jungen namens Gino und freundet sich mit ihm an. Er nimmt Gino, der offensichtlich in Not ist, mit nach Hause. Doch der Junge dankt die Gastfreundschaft der Waltons schlecht und stiehlt die Ersparnisse von Olivia ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy) Michael Learned (Olivia Walton) Judy Norton-Taylor (Mary-Ellen) Earl Hamner jr. (Erzähler) Ralph Waite (John Walton, Sr.) Ellen Corby (Esther Walton) Will Geer (The Grandfather) Originaltitel: The Waltons Regie: Harry Harris Drehbuch: Earl Hamner jr., William Welch Kamera: Russell Metty

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 324 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 138 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 78 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 78 Min.