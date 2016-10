SAT.1 Gold 09:30 bis 10:15 Serien Bonanza Der Lebensretter USA 1964 Merken Als Adam versucht, ein in einen Fluß gefallenes Kalb zu retten, fällt er selbst hinein. Von der reißenden Strömung erfasst, kämpft er verzweifelt um sein Leben. Ein Fremder rettet den Cartwright-Spross. Dafür wird der Retter Tom Wilson auf der Ponderosa mit offenen Armen empfangen. Doch schon bald sieht es so aus, als sei dieser Tom ein ganz krummer Hund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Rory Calhoun (Tom Wilson) Linda Foster (Sue Miller) John Mitchum (Grimes) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: Jerry Adelman, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose