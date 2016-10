SAT.1 Gold 06:00 bis 06:20 Dokusoap Lenßen & Partner Der Spanner im Bett Der Spanner im Bett D 2004 Merken Die blinde Gesine Henninger fürchtet, dass sich ein fremder Mann in ihre Wohnung schleicht und sie beobachtet. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln. In Verdacht gerät der Nachbarssohn Jan Raasch, dessen Mutter einen Zweitschlüssel zur Wohnung hat. Er hat vor kurzem seinen Job als Krankenpfleger verloren und verhält sich auffällig aggressiv gegenüber Behinderten. Aber Jan bringt die Ermittler auf eine andere Spur, die zeigt, dass die Mandantin in größter Gefahr schwebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner