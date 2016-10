Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? D 2016 2016-11-03 02:15 Merken Der Zulauf rechter Parteien in Europa steigt mit den Zahlen der Flüchtlinge. Die rechten Parteien fordern eine Rückkehr zu erzkonservativen Werten und nationalistischen Idealen. Ist Europa stabil genug, um die neue Herausforderung durch Rechtspopulisten zu bestehen? Ihre Anführer sind oft charismatisch, durchaus gebildet und locken ihre Wähler mit Stammtischparolen. Doch wer steckt genau dahinter? Die Dokumentation geht dem Phänomen in Kroatien, Polen, Deutschland und Frankreich nach. Sie fragt auch, wie Europas Rechtspopulisten derzeit vor allem vom Fremdenhass und von der Angst vor Flüchtlingen profitieren. Ursachen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der rechten Bewegungen werden hinterfragt, wobei sowohl Experten als auch politische Gegner zu Wort kommen. Beleuchtet werden auch die Folgen des Rechtsrucks auf Demokratie und Zusammenhalt der Europäischen Union. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rechts, zwo, drei - Driftet Europa ab? Regie: Sebastian Bellwinkel, Romy Straßenburg, Marta Werner